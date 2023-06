Kontaveit: naiivne on mõelda, et mängime ainult tennist ning sellel pole midagi pistmist poliitikaga

Sabalenka sattus sel nädalavahetusel lõppevatel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel tihti oma käitumisega väljakul, kommentaaridega Ukrainas toimuva sõja kohta ja pressikonverentsidest loobumisega tähelepanu keskpunkti. Poola portaalis kirjutatakse, et kuigi üldiselt ei soovinud mängijad Valgevene tennisisti kohta kommentaari anda, siis Kontaveit oli erand. Nad kohtusid endise maailma teise reketiga pärast tema avaringi matši ning uurisid talt esmalt, kuidas on rohkem kui aasta kestnud sõda mõjutanud sportlasi.

„Muidugi on see pakkunud palju jutuainet. Mulle on see täiesti normaalne. Tegemist pole ainult poliitilise olukorraga, see on sõda. Sõda, mis on tekitanud mängijate vahel pingeid. Naiivne on mõelda, et tegeleme ainult spordiga ning sel pole midagi pistmist poliitikaga,“ selgitas Kontaveit.

Seejärel küsiti eestlannalt, mida arvab ta Sabalenka seisukohast, et sport ja poliitika peaksid olema lahus. Kontaveit polnud sellise arusaamaga mõistagi päri ning vastas pärast mõningat viivitust: „Võib-olla mõtleb ta seda päriselt. Aga sellel pole midagi pistmist tegelikkusega, sellega, milline on elu päriselt.“

Ta lisas, et maailmas toimuv mõjutab kõiki tennisiste. „Sellistes tingimustes on tõeliselt keeruline võistelda. Muidugi on Ukraina tennisistidel kõige raskem, kuid ka teistel pole kerge. Kardame oma perekondade, endi ja tuleviku pärast. Eesti koos teiste Balti riikidega on pikalt kartnud, et nad on Venemaa järgmiseks sihtmärgiks. Kuna tulevik on ebakindel, siis on tennist mängida praegu väga raske.“

Kontaveit mõistab ka Ukraina tennisiste, kes tahavad Vene ja Valgevene mängijate eemaldamist WTA turniiridelt. „Mängijatena pole meil selle üle kontrolli. Otsus lasub WTA-l, ATP-l ja suure slämmi turniiride korraldajatel. See, kas olen nendega nõus või mitte, ei muuda midagi. Kuid võin öelda, et mõistan täielikult, miks on ukrainlastel sellised ootused,“ tõdes ta.

Kontaveidilt päriti ka seda, miks lõppes tal mullu suvel koostöö venelasest treeneri Dmitri Tursunoviga. Kas peale juhendaja tekkinud viisaprobleemide oli seal veel põhjuseid? „Ma ei soovi seda kommenteerida,“ vastas Eesti tennisist kiiresti.

Tänaseks WTA edetabelis 78. reale langenud Kontaveit kaotas Prantsuse lahtistel avaringis USA tennisistile Bernarda Perale tulemusega 6 : 7 (6), 2 : 6. „Avasett oli raske ning teises tundsin end viletsamalt. Mul oli raske väljakul mängida,“ kommenteeris ta seda matši.