VIDEO | Üllatusmees aitas Denveril taas võõrsil võita, ajalooline tiitel on käeulatuses

Denveril on võimalus kindlustada tiitel kolme päeva pärast koduväljakul. Finaalis on vaid üks meeskond jäänud tiitlist ilma pärast seerias 3 : 1 ette minemist – 2016. aastal sai sellega hakkama Golden State Warriors, kes jäi lõpuks seitsmes mängus alla LeBron Jamesile ja Cleveland Cavaliersile.

Murray, kes tabas viimases mängus väljakult 17 viskest vaid viis, usub oma meeskonna võimalustesse. „Oleme tiitlivõiduks valmis. Meil on olemas selleks vajalikud vahendid. Oleme sellele pikalt mõelnud,“ vahendas tagamängija sõnu portaal The Athletic.

Mõnevõrra üllatuslikult Denveri parimaks kerkinud Gordon sai ka meeskonnakaaslastelt kiidusõnu. „Ta on füüsiliselt tugev. Ta on väga ennastsalgav mängija. Ta on terve play-off'i ja ka kogu hooaja olnud väga hea,“ ütles Murray.

„Tema roll on teistsugune. Ta on ennast ohverdanud ja on seetõttu suurepärane meeskonnakaaslane. Ta võitis meile selle mängu. Ta oli meie parim mängija väljakul ning kaitses valvab ta vastasmeeskonna parimat meest. See on raske töö ning võib-olla ei saa ta selle eest palju tunnustada, aga teame, mida ta meeskonna heaks teeb, ja oleme selle eest väga tänulikud,“ lisas Jokic.