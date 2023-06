Saskia Alusalu sotsiaalmeedia võlust ja valust: see on õudne – aga alternatiivi ka ei ole

Elame ajastul, mis näib olevat sotsiaalmeediast läbi imbunud nagu riie koidest ning on inimesi, kelle kogu elu tundubki mööduvat sotsiaalmeedia lõpututes avarustes. Mõistagi ei saa sotsiaalmeediast üle ega ümber ka sportlased, sest – iseäranis individuaalatleetide puhul – näib valitsevat suhtumine, et kui sind pole sotsiaalmeedias, pole sind olemaski. Kuid kas kõik, mis sotsiaalmeedias hiilgab, on ikka kuld?