ŠEIKIDE LUNASTUS: Manchester City võitis viimaks meistrite liiga

Ent pooletunnise mängu järel tabas Cityt tõsine tagasilöök, kui De Bruyne tegi haiget oma tagareiele. Belglane üritas mängu jätkata, kuid 36. minutil oli selge, et see on lootusetu üritus ning City peatreener Pep Guardiola pidi tema asemel platsile saatma Phil Fodeni.