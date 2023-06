SUUR ENNUSTUSMÄNG | Ahnus ajas upakile, kuid Manchester City triumfiga lõppenud turniir tõi ikkagi (pisi-pisikese) kasumi

Kas teil ei ole tihtilugu tunne, et kunagi ammusel ajal erutasid jalgpallimängud rohkem? Näiteks mäletate paarikümne aasta taguse Meistrite Liiga finaali kõiki väravaid, aga nüüd on vahepeal raske meenutada, mis juhtus paar vooru tagasigi. See pole seotud kindlasti tarbitava õllekogusega, vaid pigem sellega, et nooremana tundus jalgpallimäng kuidagi olulisem ja muu elu-olu kõrval tähtsamana.

Olybeti ja Õhtulehe koostöös peetud ennustusmäng, kus sain igale mängule 50 eurot, mida panustada, tõi kaasa oodatud tulemuse - mänge oli jälle kuratlikult närvesööv ja meeldejääv vaadata. Eks see olegi ühe mõistliku panustamise mõtteid, et mäng on seda põnevam, mida rohkem mingist hetkest rahaliselt sõltub. Siinkohal tuletan taas meelde tõdemust, et kui mängite, siis ärge mõelge selle peale, et teenite sellega (äkki) raha, sest matemaatiliselt on majal alati eelis. Pange lihtsalt näiteks paarile õllele kuluv raha mängule ja on seda põnevam. Aga see selleks.

Mängu juurde. Müts maha Interi ees. Kui enne mängu avaldasin eelvaates kartust, et minnakse AS Roma kombel mängu tapma ja vastast lõhkuma, siis Inter mängis ja mängis isukalt. Tõsi, võimalusi saadi napilt ja parimad neist juba kaotusseisus olles, ent Simone Inzagi tiim mängis tarka jalgpalli. Pidev pressing ja hingestatud meeskonnatöö. Esialgu tunduski, et Inzaghi meeskond oli mänguks paremini valmis ja Manchester City oli juba nädalaid kestnud tiitlite tähistamisest väsinud.

Kõik eelvaated, ennustusvihjed ja spetsialistide arvamused kaldusid väga tugevalt Manchester Cityt soosima. Vähemalt kahe väravaga võit, mõlema poolaja võitmine ja nii edasi. Reaalsuses pidi City palju rohkem vaeva nägema ja ilmselt tähendas ainult 1:0 võit päris paljudele kaotatud eurosid. City oli Meistrite Liiga finaalide ajaloo suurim soosik, kuid finaalide puhul tuleb tihtilugu ette, et mängus on organiseeritud kaitse vastu ääretult raske väravat lüüa. Tänavune finaal oli juba neljas ühtejutti, kus võitja otsustas üks värav. Mullu võitis kaitsest lähtunud Real Madrid ja pidi selle eest tänama Thibault Courtouisi imetõrjeid. Täna võitis soosik, kuid vajas sellest hoolimata Edersoni täiesti ebareaalset tõrjet. See ongi City vastu mängimise üks suuri probleeme - neil on igal positsioonil maailma parimad mängijad ja Ederson on kindlasti maailma viie parima puuriluku seas.

Enne finaali olin üle 30 euroga plussis, kuid lõpuks jäi sellest alles 81 senti. Seega Olybeti antud 650 eurot lõpetas 650 euro ja 81 sendi peal. Viimase aja aktsiaturgu vaadates, siis, noh, pole kõige hullem.

Esmalt läks muidugi mööda tõeline kaugvise ja 7,00 koefitsiendiga panus Interi võidule. See oli niigi suur risk ja sisuliselt tähendas see matemaatiliselt, et Inter võidaks nende kahe vastasseisu korra seitsme mängu peale. Seekord oli üks neist teistest mängudest.

Viiekas läks kaotsi Ilkay Gündogani väravale panustades. Kui viimastes mängudes on Gündogan olnud pidurdamatus hoos, siis finaalis ta väga silmapaistvaks ei osutunud. Ka Kevin De Bruyne järjekordne õnnetu finaalivigastus ei avanud Gündoganile võimalust rohkem rünnata, vaid seda tegi eelkõige vahetusest sekkunud Phil Foden. Väravalööjana Rodrit ennustada oleks olnud erakordselt julge ja „silmad kinni“ panus.