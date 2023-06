Pep Guardiola – jalgpalligeenius, kes vigastas kord mõeldes selga

Viimati nimetatud tiitlit on talle eelmistel aastatel, kui kodumaal briljantselt mänginud Manchester City on taas meistrite liigas tühjade pihkudega jäänud, jõuga külge poogitud. Eelmisel kevadel sai Guardiolal neist juttudest villand.

„Ma mõtlen meistrite liigas alati üle,“ lausus ta veerandfinaalile eelnenud pressikonverentsil sarkastiliselt. „Mõtlen pidevalt uusi taktikaid ja homme näete neist üht. Ma mõtlen koguaeg üle, see on aus hinnang. Seepärast me olemegi saavutanud meistrite liigas nii häid tulemusi. Mu töö oleks tohutult igav, kui ma peaksin alati võitma samamoodi.“