OTSE | Võro parandas taas oma tippmarki ja lähenes Balta Eesti rekordile

Tiina Toropi õpilane parandas kolmapäeval Soomes püstitatud tippmarki koguni 12 sajandikuga. „Mul on terve päev ülihea tuju olnud,“ rääkis 27aastane sportlane pärast edukat etteastet Õhtulehele. „Teadsin, et tuleb korralik jooks, aga et nii hea… Sellist rekordiparandust ei oodanud.“