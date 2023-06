Meistriliigas end suurte vahele pressinud Tallinna Kalevi peatreener Aivar Anniste: naudime tehtud töö vilju!

Artikkel ilmus maikuu Jalka ajakirjas

Jalka istus aprilli keskel maha Kalevi ühe peatreeneri Aivar Annistega, et uurida: kuidas on võimalik, et suures osas verinoortest mängijatest koosnev võistkond mängib järsku jalgpalli, mis lubaks mõelda eurokohtadele jõudmisest?

Aivar, loen sulle ette nimekirja võistkondadest, kes on alates eelmise aasta 23. augustist teeninud Premium liigas rohkem punkte kui Tallinna Kalev: see nimekiri koosneb vaid ühest võistkonnast ja see on FC Flora. Mis teie meeskonnaga eelmisel suvel juhtus, et tulemused ühtäkki nii vägevalt tulema hakkasid?

Ma ei tea, kas saab üldse öelda, et midagi nii väga juhtus – pigem oli see tehtud töö vili. Sama tuumik mängis meil ju juba 2021. aastal esiliigas ja siis hakkas see töö pihta. Premium liigas oli algus natuke rabe, otsisime oma mängu. Kui suvel murule jõudsime, saime ka justkui uue hingamise. Ma ei kujuta ette, äkki see aasta läheb vastupidi! Üldiselt ei juhtunud aga justkui midagi erilist, kündsime oma vagu ja läksime mäng-mängult edasi.

Heal tiimivaimul on samuti meie edus oluline roll olnud. Samuti paistab, et oleme treeneritena teinud õiged valikud – Eestis ei ole ju ühtegi meeskonda, kes saaks endale kõiki mängijaid ja mängijatüüpe, keda ta tahab. Treenerid ei saa niimoodi töötada, et võtavad mingisuguse kindla mänguplaani ja siis panevad mängijad sinna sisse – tuleb ikkagi mänguplaan koostada selle järgi, millised mängijad sul kasutada on. Vastasel juhul võib asi väga kiirelt väga halvasti lõppeda.

Tooksin välja ka kehalise ettevalmistuse treeneri Ilo Rihvki, kes oli ka teatud ajal Flora edukate aastate taga. Tema teadmised ja nõuanded on meid füüsiliselt edasi aidanud ja ka noormängijate arendamisel kasuks tulnud.

Muru peale jõudmisest rääkis eelmisel kevadel palju ka Joel Lindpere, kes justkui lubas, et kui meeskond murule jõuab, hakkavad ka tulemused tulema. Mäletan, et pidasin seda juttu toona kummaliseks – mis siis Kalevi puhul nii erilist on, et just nemad muru peal teistest paremini peaksid mängima? Tuli aga välja, et tal oli tuline õigus!