ELAGU KUNINGAS! Novak Djokovic on ametlikult aegade parim meestennisist

Nüüd on ilmselt kõigile selge, et aegade parimaks meestennisistiks on serblane Novak Djokovic, kes võitis Prantsusmaal oma 23. suure slämmi turniiri. Finaalis alistas ta 24aastase norralase Casper Ruud 7 : 6 (1), 6 : 3, 7 : 5.