Rallitalent Robert Virves: „Justkui oleksin juba kuhugi jõudnud, aga tegelikult on veel päris ropp tee minna."

Valitseva JWRC maailmameistri Robert Virvese debüüthooaeg Rally2 sarjas pole toonud küll suuri tulemusi, ent mees hoidub ise häirekella löömisest. Suund on õige ja ta on oma karjääris jõudnud juba kaugemale kui arvata oskas. Samas on unistused veelgi kõrgemad.