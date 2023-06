Surmaoruks valmistuv ultramees rassib kuumakambris: „Kehatemperatuur oli lõpuks 40 kraadi – 41 on juba eluohtlik seisund.“

Nagu juba mai lõpus kirjutasime, võttis varemgi kõiksuguste pöörasustega hakkama saanud Ratasepp tänavuse aasta suureks eesmärgiks joosta jutti rohkem kui 220 kilomeetrit maailma kõige kuumemas piirkonnas, USA Surmaorus. Juunikuu keskmine temperatuur on seal 43,3° C ning samas kohas on mõõdetud ka planeedi kuumarekord 56,7° C. Ratasepp alustab oma jooksu 25. juuni varahommikul, kusjuures vormi peenhäälestus selleks toimub ikkagi kodulinnas Tartus, mitte aga näiteks Sahara kõrbes või mõnes muus esmapilgul kohasemas paigas.