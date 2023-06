Tartu suusamaratonil saab nüüd liuelda ka vabatehnikas. Indrek Kelk: maailm muutub!

„Maailm muutub ja suusatamine ühes sellega,“ põhjendas MTÜ Klubi Tartu Maraton tegevjuht Indrek Kelk telefonitsi Õhtuhele. „Kuna viimastel aastatel on Eestis telepildis valdavalt püssida suusatamine vabatehnikas, siis mingil põlvkonnal ei olegi seda klassikalist suusatamist väga silma ees olnud. Mõeldes kõige selle peale ja kuulates ka inimeste ootusi, siis oleme astunud sammu pakkuda Tartu maratoni ametliku läbimise võimalust ka vabatehnikas, aga esialgu ainult pool distantsi.“

Mida see korraldajatele tähendab? Kuidas rahustada neid, kes peavad seda traditsioonide solkimiseks?

Lisaks uurisime Kelgult kevadise loo jätkuks, kas riik eraldas Tartu rattarallile raha. Selgus, et mitte ning üritus tõi „päris kopsaka miinuse“.

„Murettekitav on see, et meil ei ole adekvaatset, läbimõeldud ja osapoolte jaoks õiglast toetussüsteemi,“ ütles Kelk.