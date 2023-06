Vägeva sooritusega USA üliõpilasmeistriks tulnud Enok: teadsin, et olen selleks võimeline

Kuigi ametlikult ei lähe kogutud punktisumma edetabelitesse kirja, sest võistlusel abistas – või segas – Enokit taganttuul natuke liiga palju, siis on vaid aja küsimus, millal ta oma rekordit uuendab. Oklahoma ülikooli tudeng, kes teenis parimas seitsmevõistluses 5782 silma, tundis eelkõige heameelt selle üle, et tegi uue numbriga alanud tulemuse. „Väga eriline tunne on – suutsin teha üle 6000 punkti! Mulle on see ikkagi suur saavutus,“ sõnas ta.