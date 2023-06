Linnamäe vaatab tuleviku suunas optimistlikult: „Minu projekt on sõita seni, kuni ma pidevalt arenen. Praegu liigub asi õiges suunas.“

„Algus oli väga hea, aga viimased rallid on natuke aia taha läinud. Eks see olegi parajalt üles-alla värk,“ arutles Linnamäe. Eriti kahju on tal Portugalist, kust oli all korralik kogemus ja loodeti palju, aga purunenud roolilati tõttu läks ralli juba reedel aia taha.