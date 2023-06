Soome meedia: Rally Estonia järgmisel aastal MM-sarja ei kuulu

Rally Estonia tuleviku üle on pikalt spekuleeritud. Teadupoolest liitub järgmisel hooajal MM-sarjaga Läti ralli ning suure tõenäosusega just Eesti arvelt.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava ütles märtsi alguses DirtFishi portaalile, et ta on tuleviku suhtes positiivselt meelestatud. Endine rallisõitja lausus toona, et edaspidi võiks Rally Estonia ja Läti ralli MM-sarja etapiks olla roteeruvalt. Tõsi, see sõltub ka Eesti valitsuse toetusest, kuid korraldajad oleks mõistagi valmis asjaga edasi minema.

Rally Estonia on kuulunud MM-sarja alates 2020. aastast.

Esmaspäeva õhtul teatas Jyväskylä linn, et nad on koos turundusettevõttega AKK Sports Oy valmis korraldama Soome MM-etappi ka järgmisel kolmel hooajal. Rallit.fi kirjutab, et see küll ei taga, et Soome kuulub MM-sarjas 2026. aastani. Nimelt saab neil leping WRCga hooaja lõpus läbi ning siiani pole pikendamisest teatatud. Küll aga loob Jyväskylä ja AKK nõusolek selleks tugeva eelduse. AKK pidas hiljuti läbirääkimisi WRC promootoriga ning portaali teatel oodatakse nüüd lihtsalt ametlikku kinnitust.

Lisaks kirjutatakse, et Jyväskylä peab võõrustamise eest maksma järgmisel aastal 463 000 eurot. Soome ralli on MM-sarja kuulunud alates 1973. aastat ning tegu on kõige kiirema etapiga. Samas tahavad paljud uued riigid liituda WRCga ning promootor soovivat pidada rallisid rohkem väljaspool Euroopat.

Seejärel lisatakse portaalis, et Rally Estonia ei kuulu järgmisel hooajal MM-sarja kalendrisse, küll aga on seal esimest korda Läti ralli. Tänavu jäeti välja Kataloonia ralli, selle koht anti uuele Kesk-Euroopa asfaldirallile.