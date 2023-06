Kas esimese NBA tiitli võitnud Nuggetsist kasvab koll, keda ülejäänud tiimid hambaid lõgistades kardavad?

„Oma konverentsis oli Nuggets esimene asetus, nii et selles plaanis võib öelda, et tänavuse tiitli võitis kõige tugevam tiim. Samas idakonverentsi kolm esimest klubi (Milwaukee Bucks, Boston Celtics ja Philadelphia 76ers – toim) kogusid põhihooajal Nuggetsist võite rohkem, kuid play-off'is langesid üksteise järel välja. Ainsad, kes võivad natuke viriseda, on Bucksi fännid, sest Giannis Antetokounmpo sai vigastada. Aga eks ta selline oleksitamine on, nii et ütlen ikkagi: õige tiim võitis,“ lausus Olgo.