Ameeriklane Eesti korvpallikoondises: nüüd peaks hakkama keelt õppima ja end kohaliku eluga kurssi viima

Peatreener Jukka Toijala on maadlejatele väga tänulik, sest korvpalliliidul polnud Careyst aimugi. „Tema ema käis veebruaris Eestis meie mänge vaatamas. Ta kohtus mõne tuttava inimesega ja rääkis maadlusliidu esindajaga. Maadlusliidult tuligi meile e-kiri, kus teatati, et Leena Valgel on pikk Eesti passiga poeg. Edasi läks sujuvalt. Võtsime ühendust ja rääkisime asjad selgeks. Esimene plaan oli ta suveks siia kutsuda, trenni teha ja tuttavaks saada. Siis vaatame edasisi plaane.“

„Ma olin sellest ka ise korduvalt mõelnud, sest olin ju oma Eesti juurtest teadlik,“ sedastas Carey. „Kui Jukka minuga ühendust võttis, siis haarasin kohe võimalusest kinni ja hakkasin möllama. Kuna USAs pole kodakondsuse asjadega kuigi lihtne, siis pidin hakkama varakult Eesti passi ja kodakondsust uuendama. Sellega läks natuke aega.“