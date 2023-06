Vigastuspausilt naasnud Tammearu supermäng vedas Eesti koondise kuldliiga finaalturniiri lävele

Võrkpalli Euroopa kuldliiga eelviimases alagrupimängus näitas Eesti rahvusmeeskond võõrsil Slovakkia vastu kahes esimeses geimis üpris mannetut mängu, ent siis toimus ümbersünd ning lõpuks kirjutati tulemusega 3 : 2 tabelisse kolmas võit viiest mängust. See tähendab seda, et enne laupäeval Soomes toimuvat viimast matši on meie meestel olemas kõik võimalused, pääsemaks kuldliiga finaalturniirile.