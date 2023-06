Eesti tenniseliit hakkab Venemaa-sidemeid karistama

Lisaks kehtib ülaltoodud piiranguid rikkuvale sportlasele, treenerile, kohtunikule või spordi korraldamisega seotud isikule 12kuuline Eesti tenniseliidu toetatavatel võistlustel osalemise keeld. Juhul, kui tenniseliit on saanud juba varem Eesti olümpiakomiteelt või sponsoritelt toetuse, mis on suunatud konkreetsele rikkujale, siis maksab alaliit raha toetuse maksjale tagasi.

„Viimaste kuude sündmused on näidanud, et me ei saa jätta ebamääraseks seisukohti, mis puudutavad Venemaa ja Valgevene sportlastega võistlemist ning antud riikidega igasugust spordialast kokkupuudet,“ ütles alaliidu peasekretär Allar Hint tennisnet.ee vahendusel.