VIDEO | Nädalavahetuse E-spordi õhtul selgus parim tänavakakleja

Kaklusmängud nagu „Street Fighter 6“ ja „Tekken 7“ on tuntud nimed isegi nendele inimestele, kes pole kunagi mängupulti käes hoidnud. On omajagu inimesi meie keskel, kes mängivad neid mitte ainult oma lõbuks, vaid lausa sportlikul eesmärgil. Ja just sellised inimesed kohtusid eelnenud laupäeval kinos Artis, et oma oskuseid proovile panna.