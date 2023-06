Kuidas mässajahingega Pärnu poisist sai edukas kulturist, treener ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtivtöötaja

Ramil Lipu kohta kehtib ütlus, et mees nagu orkester. Kolme lapse isa on kulturistina triumfeerinud mainekal Arnold Classic Europe’il. Treenerina on ta aidanud tiitlivõistluste poodiumile kolm õpilast. Samas töötab 43aastane pärnakas riigi kaitseinvesteeringute keskuses relvastuse kategooriajuhina. Kaitseväelasena on ta käinud missioonil Kosovos ja Afganistanis, kus tuli tegelda ka rängalt haavata saanud kaasmaalaste tuvastamisega.