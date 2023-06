MIS TOIMUB? 100 meetri jooksu olümpiavõitja loobus järjekordselt võistlemisest

Jacobs on võistlustest loobumise tõttu saanud ka palju kriitikat, eriti teravad on oma kommentaaridega olnud tema ameeriklastest konkurendid eesotsas Fred Kerleyga. Hiljuti tegi Itaalia kergejõustikutäht sotsiaalmeedias avameelse postituse, kus selgitas, miks pole tal õnnestunud järjepidevalt stardis olla.

„Tahtsin teile kõigile juba tükk aega kirjutada, kuid ei suutnud leida selleks õigeid sõnu. Tunnen, et olen teile nüüd selgituse võlgu. Alustasin oma välishooaega ning kahjuks ei läinud see nii, nagu tahtsin. Kuigi ma polnud terviseprobleemide tõttu treeninud umbes kuu aega ning teadsin, et polnud valmis kõigi ootusi täita, siis otsustasin ikka rajale minna. Teades, et paljud inimesed ei mõista, et mu eesmärk polnud seotud tulemusega,“ kirjutas Jacobs.