Vigastuspausilt imemänguga naasnud Tammearu: kui tulema hakkas, ei saanud enam pidama

Kui hooaja lõpus kimbutas Tammearut hüppeliigese vigastus, siis viimastel aegadel on ta kimpus olnud valulike kõhulihastega. Just servimisel ja löökidel annavad need tunda ning ta tõdes, et nii palju, kui ta enne Slovakkiaga kohtumist trenni teha sai, tuligi harjutada nii, et jalad olid kogu aeg maas.