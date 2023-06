OTSE JÕHVIST | Karl Erik Nazarov alistas Marek Niidule kuulunud Eesti rekordi

„Nii alguses kui ka lõpus on veel varu,“ rääkis 2003. aastal noorsooklassi EMil 100 meetri jooksus ajaga 10,28 hõbemedali võitnud Golberg. „Tuleb veel tööd teha. Praegu saime ühe kiire jooksu, kuid samasuguseid on veel vaja.“

Eraldi tõi Golberg välja mullu sise-MMil 60 meetri jooksus neljandaks tulnud Nazarovi lõpu. „Viimasel 20 meetril liikus ta natuke liiga kangelt. Eks ta oli pikalt üksinda ees. Võib öelda, et tuli uhkes üksinduses,“ sedastas treener muigelsui.

Nazarovi õnnitlejate hulgas oli ka senine rekordiomanik Niit. „Kui ma kahel viimasel aastal võistlusi vaatasin, siis olin tuim. Kuid täna teadsin, et mees on heas vormis ja see tõmbas kohe käima,“ rääkis ta.