OTSE JÕHVIST | Kui heas hoos on Karl Erik Nazarov? Kui vägevaks kujuneb meeste kettaheide?

Kõige vingemaid tulemusi on oodata meeste kettaheites, kus areenile astuvad nii rootslasest olümpiavõitja Daniel Stahl kui ka sloveenist valitsev maailmameister Kristjan Čeh, keda treenib Gerd Kanter. Samuti Tokyo olümpiamängude hõbedaomanik, rootslane Simon Pettersson. Kõik kolm on alistanud 70 meetri joone.

Põnevusega tasub oodata ka meeste ja naiste sprinti. Õrnema soo esindajatest on tänavu arenguredelil pikkade sammudega edasi liikunud Õilme Võro, kelle 100 meetri tippmark on 11,42. Ksenija Baltale kuuluv Eesti rekord on seitsme sajandiku võrra parem.