OTSE | Kuidas läheb Eesti naisvehklejatel individuaalsel EMil?

Differti treener Helen Nelis-Naukas osutas, et õpilane pole aasta aega MK-sarjas alagrupis vehelnud ja see andis nüüd valusalt tunda. „Ta kaotas kolm matši otsustavale torkele,“ märkis juhendaja.

Eestlannadest kõrgeima asetusega Differt (FIE 10) võtab Plovdivis alagrupis mõõtu ka venelanna Polina Hartdinovaga. Treener Helen Nelis-Naukas ütles Õhtulehele, et hoolealune on ka selleks matšiks valmis.

„Vehkleme temaga, sest ta ei esine Venemaa lipu all, ta on nii-öelda eikeegi, FIE (rahvusvaheline vehklemisliit – D.T.) lasi siia teadupärast ka need vehklejad, kes allkirjastasid dokumendi, et nad on sõja vastu,“ selgitas Nelis-Naukas.