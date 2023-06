SUPER! Differt võitis EMil pronksmedali!

Eestlannadest kõrgeima asetusega Differt (FIE 10) võtab Plovdivis alagrupis mõõtu ka venelanna Polina Hartdinovaga. Treener Helen Nelis-Naukas ütles Õhtulehele, et hoolealune on ka selleks matšiks valmis.

„Vehkleme temaga, sest ta ei esine Venemaa lipu all, ta on nii-öelda eikeegi, FIE (rahvusvaheline vehklemisliit – D.T.) lasi siia teadupärast ka need vehklejad, kes allkirjastasid dokumendi, et nad on sõja vastu,“ selgitas Nelis-Naukas.