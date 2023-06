Lillemets jooksis isikliku rekordi, aga 8000 punkti piir jäi alistamata, võit maailmameistrile

Lillemets alustas teist võistluspäeva 110 meetri tõkkesprindi ajaga 14,58 (tuul +0,6 m/s), mis on rekordiseeriaga võrreldes järjekordne tagasilöök (-31 p; kokku -182 p). Tema hooaja tippmark on kaks kümnendikku nobedam.

Naeratust ei toonud Lillemetsa näole ka kettaheide. Esimene ja kolmas katse läksid täitsa aia taha (vastavalt 39.45 ja meelega üle astutud), teisel katsel kandus ketas 41.97 meetri kaugusele. See on seitse sentimeetrit lühem kaar kui tema hooaja tippmark. Rekordiseerias heitis ta 43.11, mis tähendab, et Ratingenis lisandus tolle võistlusega võrreldes miinust 23 punkti jagu (kokku -205).