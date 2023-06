OTSE | Risto Lillemets kaotas punkte ka kuulitõukes

Lillemets teenib avaalaga 838 punkti, teisisõnu kaotab ta võrreldes isikliku rekordi graafikuga 27 silma. Seda on natuke palju, kuid üheksa ala on veel ees ja seisu annab kindlasti parandada. Liider Jansons kaseeris 940 punkti. 13. kohal paikneval Kaulil on 753 punkti.