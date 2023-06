Pekingi OMil Eestit esindanud mäesuusataja tõmbas sportlaskarjäärile joone alla Valges Majas

„Oleks tore suusatamisega jätkata, aga see on väga kallis pärast ülikooli,“ tõdes äsja Utah' ülikoolis rahanduse eriala magistrikraadi omandanud Vesterstein Õhtulehele. „Seega see pole variant. Mul on paha tunne pärast kõiki neid aastaid vanematelt küsida, et nad saadaks mulle suusatamise jaoks raha.“

Lõpupidu, kui nii võib ütelda, oli erakordselt uhke – see toimus nädala alguses Valges Majas. Ainult president Joe Biden ei saanud hädaolukorra tõttu tulla, millest oli Vestersteinil natuke kahju.