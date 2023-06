OTSE | Anett Kontaveit lõpetab võistlussportlase karjääri: see on minu jaoks ääretult emotsionaalne otsus

„Alustasin tennisetreeningutega 22 aastat tagasi, olen võistelnud alates 7. eluaastast ja rahvusvahelisel tennisekarussellil keerelnud alates aastast 2007. Olen kõik need aastad töötanud sihikindlalt ja pühendunult selle nimel, et saaksin tõusta naiste profitennise paremikku,“ teatas ta.

„Täna annan teada, et lõpetan oma võistlussportlase karjääri. See on minu jaoks ääretult emotsionaalne otsus, sest armastan tennist. Armastan seda mängu, mis on seni olnud minu elu keskmik, kirg ja eesmärk saavutada maksimaalselt häid tulemusi. Iga professionaalne mängija teab, kui raske on tennises tippu jõuda ja veelgi raskem seal püsida. Iga tiitlivõidu nimel tuleb pingutada mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt,“ lisas ta.

Tänaseks on selgunud, et Kontaveidi seljas on toimunud nimme lülivaheketta degeneratsioon (Discopathia lumbalis), mis ei lase täiskoormusel treenimist ega võistlemist jätkata. Seetõttu on tal võimatu nii tiheda konkurentsiga alal tipptasemel jätkata.

„Tennis on mulle väga palju andnud, olen selle eest väga tänulik. Mulle on olnud oluline hoida Eesti lippu tenniseareenidel ja pakkuda kaasaelamist oma toetajatele ning fännidele. Loodan, et olen andnud inspiratsiooni, et ka väikesest riigist on võimalik tõusta tennisemaailma tippu. Usun, et elul on mulle veel midagi pakkuda. Olen valmis uuteks väljakutseteks.