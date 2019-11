Täna möödus 14 aastat legendaarse rallisõitja Richard Burnsi surmast 

Burnsil polnud elu viimases lahingus lootust. Ajukasvaja, mis diagnoositi kaks aastat tagasi, osutus ravimatuks. «Richard teadis, mis teda ootab. Teadis, et tal on paranemislootust imevähe, kuid ta võitles uhkelt lõpuni ega kaotanud viimse hetkeni huumorimeelt,» on kirjas Burnsi perekonna avalduses maailmale.