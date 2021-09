ÕL ARHIIV | Uno Loop: „Sportimine on mu laulmist alati toetanud.“

Armastatud laulja Uno Loop esineb nüüd taevastel estraadilavadel. Lisaks muusikukarjäärile oli Loop ka kõva atleet. Taasavaldame 2007. aasta veebruaris ilmunud artikli, kus Loop räägib oma sportlasteest.

Uno Loop ütleb, et on tõelisele spordikarjäärile mõelnud vaid korra, 18aastasena. "Olin poksis kahekordne Eesti juunioride meister ja arenesin kiiresti. Nägin perspektiivi. Kuid pillimänguhullus oli juba peal. Teadmata, et jään alatiseks muusika juurde, tegin elu raskeima valiku. Ometi, sportimine on mu laulmist alati toetanud."