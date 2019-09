Täna möödus 12 aastat legendaarse Colin McRae surmast: MIKS? 

"Sellist võitlustahet polnud mitte kellelgi teisel. Tema kirge ja indu on sõnadega võimatu kirjeldada. Colini kaotamine on kohutav," lausus David Richards, McRae kauane tiimipealik Subarus.

"Need olid vinged duellid – meie kaks sõitsime ühe ja teised justkui teise kiirusega. Nii vinged, et sageli lõpetas üks meist raja kõrval. Aga enam pole neil duellidel erilist tähtsust..." nukrutses Tommi Mäkinen, McRae ilmselt suurim rivaal. "Ta ei kartnud ja oli pimestavalt kiire," iseloomustas teine šotlane, vormel 1 kuulsus David Coulthard. Ning jätkas: "Aga see selleks. Kõige hullem, et ma ei kujuta Alisoni Colinita ette..."