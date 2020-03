Kergejõustik RETRO | Kanter pärast maailmarekordi püstitamist: „Tegelikult tahtnuks rohkem!“ Märt Roosna, Deivil Tserp , täna, 10:58 Jaga: M

TEHTUD! Gerd Kanter pärast maailmarekordi püstitamist. Foto: team75 plus

Pühapäeval möödus 11 aastat päevast, mil Gerd Kanter võttis oma nimele omapärase maailmarekordi: nimelt heitis ta sisetingimustes ketast 69 meetrit ja 51 sentimeetrit. Avaldame uuesti 2009. aasta 23. märtsi Õhtulehes ilmunud loo, kus Kanter ja tema treener Vesteinn Hafsteinsson selgitavad, mil viisil plaanitakse ületada ka välitingimuste tippmark. „Usun, et maailmarekordi 74.08 parandamise võimalus on 50-50,“ tõdes juhendaja. „Gerd on tugevam kui iial varem. Pean tähtsaks, et ta on eluga igati rahul. Gerdil on MM-tiitel ja olümpiakuld, sügisel ta abiellus ja on üks õnnelik kutt.“