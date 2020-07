Tallinna olümpiaregatt ja unised nõukogude mesilased 

1980. aasta 20. juulil peeti Pirital olümpiaregati pidulik ava-tseremoonia, millest sai osa ka 5000 pealtvaatajat, kes jälgisid üritust jõe vastaskaldale ehitatud tribüünilt. Võib-olla sai olümpiaregatt Tallinnas teoks just tänu sellele, et Eesti korraldajad oskasid poliitikat ja sporti teineteisest lahus hoida. Ilmselt ei jõuta kunagi päris üksmeelele, kas see ka poliitiliselt korrektne oli, kuid häbeneda ajalugu ei tasu.