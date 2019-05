Juubilar Jaan Talts: „Ma olen kogu aeg täiega põrutanud. Olen olnud elumerelainetel. Natuke annab juba tunda, pean pisut tagasi tõmbama!“

Täna sõprade ja tuttavatega vaikselt 70. sünnipäeva tähistav tõstmise olümpiavõitja Jaan Talts on suure südamega mees, kes muretseb peale spordi paljude asjade pärast. "Tahan, et kõik oleks korras ja õiglane, et poleks vargaid, kaabakaid, litse ega terroriste. Paraku niisugust maailmakorda ei tule," räägib ta.