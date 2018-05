Artikkel ilmus esmakordselt 15.10.2015



Miks satuvad endised tippsportlased kuritegelikule teele? Praegu on uurimise all kaks spordimeest: 11kordne Eesti ujumismeister Allan Kiil ja suusasprinter Erkki Jallai. Mullu jõustus lõplikult judoässa Indrek Pertelsoni süüdimõistmine majanduskuritegudes. Kokaiiniäris osalenud jalgpallur Oliver Konsa vabanes türmist 2014. aasta algul. Need on vaid viimaste aastate kurvad juhtumid.