SUUR MÜSTEERIUM: malegeenius Keres pääses Siberist, aga miks jäi ta MM-tiitlita?

Eelmise aasta lõpus Paavo Kivise koostatud raamatus "Paul Keres. Mälestusi, materjale, kirju" on autor otsinud just sellele küsimusele vastuseid ja toonud väga paljude inimeste versioonid lugeja ette. Kuid mitte ainult. Ta on saanud juurdepääsu ka reale toonastele – mitmelgi neist märge "salajane"! – dokumentidele, millel NSVLi kõrgeima juhtkonna allkirjad. Okupatsioonivõim saatis praktiliselt 100 protsenti Kerese-sarnaste "pattudega" inimestest parimal juhul Siberisse. Malegeenius sai aga koju jääda.