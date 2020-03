KOLM AASTAT LEGENDI SURMAST | August Englas – muhe maadluskorüfee, keda ei võtnud isegi vaenlase püssikuul

Jaanuari lõpp 2015. Hiljuti 90. sünnipäeva tähistanud kahekordne maadluse maailmameister August Englas naeratab Nõmmel oma koduuksel. Kui külalised teda tervitavad, kogevad nad raudset käepigistust. Tundus, et Augustil on ees vähemalt kümmekond aastat. Seda valusam oli eilne teade, et 21. märtsil 2017, teisel kevadpäeval lakkas Eesti spordi suurkuju süda tuksumast.