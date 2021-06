ÕL ARHIIV | RETROPAUK | Eesti-Holland 2:4 – mälestusväärne jalgpallilahing, kus van Gaal ja Overmars tänasid õnne ning Hollandi fänn oli enesetapu äärel

Taavi Rähn, keskkaitsja

„Eks suure võistkonna alistamine jääbki pisiasjade taha. Kõik olid kurvad, oli ju võimalus väga suure vastase vastu hea tulemus teha.“

Indrek Schwede, jalgpalliajakirjanik

„Hollandi mäng on ikooniline ja Operi värav valiti veel Eurospordis - vooru, nädala või kuidas iganes seda nimetati - väravaks.“

Martin Šmutov, tänane Õhtulehe peatoimetaja

"See on üks selliseid mänge, mida vaatasin kodus hiljem lindilt uuesti ja uuesti üle ning kui Eesti läks 2:1 juhtima, oli alati esimene mõte, et nüüd hoiame küll ära. Absurdne, kui tead tegelikult lõpptulemust, kuid arvad ikka, et teleekraani jõllitades paned taevased väed kuidagi tulemust muutma. Lootus läks alati üles, et äkki seekord läheb teisiti."

Raio Piiroja, keskkaitsja

„Välja Arno küll ei näidanud, et ta pettunud või kellegi peale pahane oleks. Eks Pijpersile oli see eriline mäng, oleks tahtnud kolleegidele Hollandist ära teha. Oli näha, et Arno teadis vastaste peatreenerit, tema käekirja ja üksikuid mängijaid. Ei mäletagi, et sellist kodutööd oli kellegi teise vastu tehtud.“

Martin Kaalma, väravavaht

„Otseselt väljakul olles sellest aru ei saanud, kas Holland alahindas meid või mitte. Võib-olla nad mingil määral seda tegid, aga olen seda meelt, et meil õnnestus kõik, mis õnnestuma pidi. See tegi ka nende elu väga raskeks.“

Andres Oper, 1:0 juhtvärava löönud ründaja

„Sellele, kas vastane alahindab või mitte, ei pööra kunagi tähelepanu. Ei tunnetanud, et nad meisse üleolevalt suhtusid, mängisid nii nagu suutsid. Lõpuks said nende paremus ning meie rumalad vead ja kogenematus maksma.“

Õhtulehe esikaas näitas, mis oli 2001. aasta juuni esimese nädalavahetuse tähtsaim sündmus. Foto: Õhtuleht