RETRO | „Huhh, Värnik!“ ja „VÄRNIK!“ ehk Antsla mehe teekond ulmelise kuldmedalini

Ajakirjanike küsimusele, kuidas ta ennast praegu tunneb, vastas Värnik naljatamisega: «Oot – mõõdan pulssi. Praegu on OK! Kas näost olen liiga punane? Ei ole! Paistab, et võin homme finaalis võistelda küll.»

Tõsinedes möönis ta, et jukerdav tervis on tekitanud parajal hulgal närvipinget. «Aga see on minu isiklik probleem ning vaevalt eriti kedagi huvitab,» lausus odamees.