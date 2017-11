Siim Kera, Noumea

Head õhtut kõigile! Noumeas on aga hommik ning paras hetk meenutada eilset, mil ma vist esimest korda selle reisi jooksul restorani jõudsin.



Fidžil sai käidud põhimõtteliselt India/Hiina kiirtoidukohtades (mida seal oli lademetes). Korra leidsin ka kohaliku toidu, mis oli ilmselt kartulilaadne toode maniokk koos väga kondise lambaluuga. Kuulsal Fidži koondise vastuvõtul pakuti ka sealset nodi, millest põnevaim oli toores kala kookosekastmes.



Vanuatul ei olnud üldse eriti millekski aega, nende kuulsat saialaadset toodet laplapi ei leidnud ma kahjuks kuskilt. Ka ei jäänud silm peale ma hiigelsuure nahkhiire Vanuatu kalongi (inglise keeles flying fox) hautisele.



Seepärast otsustasin Uus-Kaledoonias kindlasti kohalikku toitu proovida. See on siin paras pähkel, sest suur osa toidukohtadest on prantsuspärased või muudmoodi euroopalikud. Ja Noumea ladina kvartalis saab sealset nodi.



Ühe koha siiski leidsin ning teenindajadki purssisid inglise keeles. Sellest ometi ei saand ma suur aru, mis toimus. Mind istutati lauda, toodi õlut, toodi vett (moelooja Alexander Wangi disainitud Evani pudel, sellist asja poleks Fidžil või Vanuatul kunagi juhtunud), toodi mingit snäkki, mis maitses nagu õuna ja sibula segu. Ja siis ma ootasin ja ootasin, kuni selgus, et poole tunni pärast on rootsi laud, mis maksab 2500 kohaliku franki (ehk 21 eurot) näkku. Davai, teeme ära!

Toit. (Siim Kera)



Suurest näljast ja magamatusest jõudsin paar korda toolile tukkuma jääda, aga lõpuks teatas rahvarõivis naine, et aeg ja toit on küps! Ladusin endale veidi salateid, sealt midagi erilist silma ei paistnud, veidi hautatud köögivilju (ajee, boring!) ja siis leidsin ka paar põnevamat kalarooga. Mis uimelised need olid, ei tea, kuid nad maitsesid pagana hästi, kergelt suitsuse hõnguga ja sulasid suus. Kõrvale näksisin taas mingit mugulvilja. Ma ei tea, kas see oli taro või maniokk või mõni muu kartuli sugulane, aga see on seal kandis üks põhilisematest toitudest.



Kartuli maitse on kodusem, peab ütlema, need on kuidagi jahusemad ja teise konsistentsiga. Eks lihtsalt harjumatu.



Eriti põnev oli magustoit. Või mis põnev, väga pentsik. Ma ei kujuta ette, mis see oli, sest ega keegi seletada ei osanud ja silte ka ei olnud, aga tundus nagu soe apelsin mingisuguses koorekastmes? Seda oli lausa raske süüa.



Lõpuks maksin 3500 franki ehk 30 eurot (juures oli siis nii kaks õlut kui Eviani vesi) ja tulin tulema. Siin on võrreldes varasemate riikidega tõesti kallis. Ja muidu täielik Prantsusmaa. Pagan, ma pean hakkama Eestisse komme ostma Carrefourist!? Jeekim.