Hooajal 2010-11 Eesti korvpallisõpru TTÜ/Kalevi särgis hullutanud Bambale Osby on taas sammud Maarjamaale seadmas, liitudes Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnaga.



Klubi president Sten-Erik Jantson kinnitas Õhtulehele, et 31aastane ameeriklane on tõepoolest meeskonnaga lepingu sõlminud.



Kuigi viimased kaks aastat on mees maadelnud pika vigastusega, loodab Jantson, et Osby suudab oma kunagist vormi taastada. "Ta oli siin jah vigastatud, kuid viimased pool aastat on treeninud ja ennast vormi ajanud," lausub president.



Kuigi pärast pikka vigastuspausi on olemas alati oht, et mängumees päris samasugusena platsile ei naase, ei näe Jantson riskikohti: "Selle jaoks see katseaeg lepingus ongi. Vaatame mehe üle, et mis vormis ta on. Kui näitab katseajal oma endist taset, siis jääb ta loomulikult meiega."



Viimati Türgis pallinud Osby võttis klubiga ise ühendust ning pakkus, et võiks ennast taas näitama tulla. "Tegelikkuses meil peale Bamba ju 5 kohale kedagi teist polegi. Renato [Lindmetsal] on põlved läbi ja tema mängud hakkavad vaikselt ühele poole saama. Osby näol oleks jah variant juures, sest tegemist on väga hea mängumehega," selgitas Jantson, miks ameeriklasele võimalus antakse.



Küsimusele, kas niimoodi saab Kalev/TLÜ ennast ka turvalisemalt tunda, juhul kui kosilased Falli osas uksele koputama tulevad, vastas klubi president, et ideaalis jah.



Hooajal 2010-11 Kalev/TTÜga pronksi võitnud Osby keskmisteks näitajateks olid siis 16,4 punkti, 10 lauapalli ja 1,2 blokki mängu kohta. Eestist liikus ameeriklasest keskmängija edasi Prantsusmaa esiliigasse ning on pärast Maarjamaalt lahkumist pallinud seitsmes erinevas klubis. Viimati kandis mees Türgi klubi Afyonkarahisar Belediyespori särki.



Eestis veedetud hooajal valis korvpalliportaal Eurobasket.com ameeriklase ka G4S Eesti Korvpalli Meistriliiga parimaks mängijaks. Samal hooajal valiti ta sama portaali poolt ka Balti liiga parimate hulka, kui mees kuulus hooaja sümboolsesse viisikusse ning pälvis parima võõrmängija aunimetuse.



