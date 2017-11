Mis puutub taktikalisse valmistumisse, siis Soku sõnul pole seda lihtne teha. "Me ei tea veel praegugi seda, kes on need 12, kes mänguks üles antakse, nimekirjas on 15 nime. Treener on uus ja paljud mängijad uued, millestki kinni pole hakata. Põhitegijad peaks olema Gal Mekel, Jake Cohen ja Richard Howell, need on kokku mänginud vennad. Keskendusime seekord mängijate, mitte meeskonna skautimisele."