Härra Müller läheb oma uut autot registreerima.

"Kas ma võiksin saada numbri 13 13 13?" küsib ta autoregistris.

"Hämmastav!" ütleb ametnik. "Enamik inimesi püüab sellist numbrit nagu 13 vältida, aga teie soov on seda koguni kolmekordselt oma auto küljes näha."

"Selles pole midagi imelikku. Ma arvan, et ka varaste hulgas on ebausklikke ja nad ei hakka riskima niisuguse numbriga auto varastamisega."