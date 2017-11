Ville Arike, Tel Aviv

Iisraeli visketabavus on 57 (23/13), Eestil vaid 34 protsenti (41/14). Seejuures on Eesti sooritanud 17 kahe- ja 24 kolmepunktiviset! Kuid kaugviskeid on tabanud vaid 5, ehkki enamik neist on sooritatud kas täiesti või üsna vabalt positsioonilt. Rõõmustab ka pallikaotuste väike arv (3), võõrustajad on mänguvahendist ilma jäänud 10 korral.