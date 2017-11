Rootsi kergejõustiklane Moa Hjelmer liitus sotsiaalmeedias lained lööva #metoo liikumisega, kui avalikustas, et langes kuus aastat tagasi Helsingis vägistamise ohvriks. Vaat et koheselt avaldasid Hjelmerile toetust mitmed Rootsi spordikuulsused.



27aastane Hjelmer postitas oma Instagrami pildi, kus on suurelt lisatud kirje #metoo ning kirjelduses rääkis rootslane oma kohutavast kogemusest.



"Olin 21 aastane, käes oli hooaja lõpp ja olime just Soome-Rootsi maavõistluse võitnud. Pärast banketti liikusime edasi klubisse, kus tarbisime kõik veidi liiga palju alkoholi. Tagasi hotelli jõudes pakkus üks sportlane välja, et võiksin tema tuppa minna ja omavahel rääkida. Kuna ta oli minust vanem ja abielus, tundsin, et võin teda usaldada," lausus 2012. aastal Helsingis 400 m jooksus Euroopa meistriks tulnud Hjelmer.



"Hotellitoas sõnasin korduvalt, et mul on poiss-sõber olemas ning soovisin lahkuda, kuid ta ei lubanud mul minna. Seejärel võttis ta mu riidest lahti ja vägistas mind. Ma olin kangestunud, ega suutnud midagi teha. Pärast seda võtsin oma asjad ja liikusin oma tuppa. Häbenesin kohe oma tegu, kuid mida mina valesti tegin?"

Hjelmerile on toetust avaldanud näiteks endised tõkkejooksjad Susanna ja Jenny Kallur ning Robert Kronberg ja kõrgushüppajad Patrik Sjöberg ning Kasja Berqvist.

"Kergejõustikuliit peab sellise asja vastu olema ning väiteid uurima," ütleb Sjöberg. "Me ei tea, kes väidetava vägistamise toime pani. Aga nüüd peab kergejõustikuliit endast [uurimisel] kõik andma. Kuigi väidetav juhtum toimus mitu aastat tagasi, võib olla teisigi, kes midagi sellist on pidanud läbi elama," lisas Berqvist.

Kronbergi sõnul tunneb ta Hjelmerile väga kaasa. "Mul pole lihtsalt sõnu. Fakt, et ma ilmselt tunnen võimalikku süüdlast, ajab mind marru."