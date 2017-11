Sarnaselt Eesti korvpallikoondisele alustavad ka soomlased täna MM-valikturniiri, kui meie põhjanaabrid kohtuvad võõrsil Bulgaariaga. Kui võõrustajate ridades saab kaasa teha Euroliiga klubisse Barcelona kuuluv Aleksandar Vezenkov, siis tema meeskonnakaaslast Petteri Koponeni tiim koondise juurde ei lubanud.

Probleemi juureks on ligi viimased 20 aastat kestnud korvpallisõda Euroliiga ja Rahvusvahelise Korvpalliliidu FIBA vahel. Nimelt ei teinud klubisari tänavuse hooaja keskel mängitavateks koondiseakendeks oma võistluskalendrisse pausi, mistõttu jäävad enamik Euroliiga tippudest koondisemängudest eemale.

Soome peatreeneri Henrik Dettmanni sõnul pole olukorras, kus Vezenkov lubati koondise juurde ning Koponen mitte, õiglust. "Või kui on, on tegemist Lõuna-Euroopa väärtushinnangutega. On absurdne, et Barcelona kasutab Bulgaaria koondist, et nende pallur mänguaega saaks teenida," lisas ta ning viitas tõigale, et viimasel ajal Barcelona peatreeneri Sito Alonso plaanidest väljas olnud Vezenkov saab rahvusesinduse juures hädavajalikku mängupraktikat.

Lisaks Koponenile jääb Soome koondisest eemale ka teine Euroliigas mängiv pallur Sasu Salin (Malaga Unicaja). Põhjanaabreid ei aidanud ka sealse spordiministri palvekirjad nii Barcelonale kui ka Unicajale.

