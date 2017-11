Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool kohtub Inglismaa kõrgliigas nädalavahetusel Londoni Chelseaga. Et viimasel ajal vigastusega kimpus olnud põhikeskkaitsja Joel Matip naasis treeningutele, pole võimatu, et alates 28. oktoobrist igas Liverpooli mängus algkoosseisus alustanud Klavan Chelsea vastu platsile ei saa.

26aastane Saksamaal sündinud kamerunlane liitus Liverpooliga mullu suvel ning on tervena olles sisuliselt alati meeskonna algkoosseisus alustanud. Enamasti on tema paariliseks olnud horvaat Dejan Lovren.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp loodab, et Matip on lahinguks Chelsea vastu vormis. "Arvan, et on suur võimalus, et ta on laupäevaks valmis," vahendab sakslase sõnu ESPN.

Punased - nii fännid klubi kutsuvad - on Inglismaa kõrgliigas pärast 12. vooru 22 punktiga viiendal kohal. Liidersats Manchester City on 12, teist kohta hoidev Manchester United kõigest nelja silma kaugusel.